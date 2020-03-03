شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة: عقود الإعلاميين لاتسرى إلا بعد تصديق النقابة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام (180) لسنة 2018، ونشرها في الجريدة الرسمية في العدد (7) مكرر (ج) في 16 فبراير 2020 ووفقا للمادة (25) من تلك اللائحة، لاتسرى عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.

وأكد طارق سعده أنه بصدور اللائحة وتضمنها لنموذج استرشادي لعقد العمل الواجب إبرامه مع الوسيله الاعلاميه لتصديق النقابه عليه وإيداعها نسخه منه لهو ضمانه لحقوق الاعلاميين وتنفيذًا لنص القانون ولوائحه التنفيذيه.

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وأضاف نقيب الاعلاميين أن إنشاء نقابة الإعلاميين في عهد الرئيس السيسي مكسب كبير لجموع الإعلاميين، في ظل القفزة التشريعية الهائلة بصدور كل قوانين تنظيم الصحافة والاعلام ولوائحها التنفيذيه التي دشنت لعلاقة أصيلة بين الاعلامي والوسيله التي يعمل بها كما تحدد الحقوق والواجبات بين كل الاطراف وتلزم الجميع بالاداء المهني والحرية المسئولة.

وشدد طارق سعده على جموع الاعلاميين ضرورة تقديم نسخ من عقودهم للتصديق عليها وإيداعها في مقر النقابه وذلك لضمان تنفيذ بنودها للحفاظ على حقوق جميع الإعلاميين.