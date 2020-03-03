شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تجربة مصر فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تُدرس عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية قوية فى مواجهة أكبر المشكلات والأزمات، قائلا: "مصر ليس لديها تجربة ناجحة ومتميزة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط، ولكن تجربتها فى هذا الملف تُدرس عالميا بعد نجاحها فى نسف وسحق هذه الظاهرة".

وقال زين الدين، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، إن نجاح مصر فى هزيمة الهجرة غير الشرعية جاء لسببين رئيسيين، الأول الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة هذه الأزمة ليس داخل مصر فقط ولكن إقليميا وعالميا، والثانى نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، فى تنفيذ التكليفات الرئاسية على الرغم من أن مصر تضم نحو 5 ملايين مهاجر يعيشون فيها ويعملون فى مهن مُختلفة، مؤكدا أنها استطاعت أن توقف هذا النوع من الهجرة الذى كان يتم من خلال عبور السواحل المصرية ويتسبب فى العديد الكوارث والمشكلات الكبيرة لشبابنا كانت تصل إلى غرق مراكبهم فى البحار.

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وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن التجربة المصرية الناجحة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يؤكد للعالم كله أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لديها القدرة على تصدير مثل هذه التجارب لمختلف دول العالم بعد أن لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق على المستويين الإقليمى والدولى، مُشيدا بالتحركات الكبيرة التى تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم لمختلف المحافظات والمدن والقرى التى كانت بؤرا للهجرة غير الشرعية لشبابها وتشجيعها للقرى المنتجة والمتميزة فى العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.