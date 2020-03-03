"الصحة" تنفي صورة متداولة للوزيرة من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها إلى الصين.

وقال مجاهد لمصراوي، الثلاثاء، إن الوزيرة لم ترتدي "بدلة واقية" خلال تواجدها في الصين، والأمر يقتصر على "كمامة" فقط.

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وأوضح مجاهد أن الوزارة نشرت الصور الخاصة بالوزيرة، وأرسلتها لوسائل الإعلام، خلال نشاطها في بكين، وتسلمها الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الصينية، من القائم بأعمال وزير الصحة الصيني.

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