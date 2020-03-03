الإمارات: تعطيل المدارس شهر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)
قررت السلطات الإماراتية تعطيل المدراس لمدة شهر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).
وأفادت وزارة الصحة في الإمارات اليوم بتسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة جاءت نتيجة مخالطة مصابين سابقين.
في السياق طلبت شركة طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.
وألغت طيران الإمارات الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب، بحسب بيان من الشركة.
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