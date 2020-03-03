القبض على عاطل بحوزته 30 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 30 تذكرة من مخدر الهيروين.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من الهيروين على عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 30 تذكرة هيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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