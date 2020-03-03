أب وأم وطفلان.. "القاتل الصامت" ينهي حياة أسرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر استنشاقهم غاز متسرب داخل وحدة سكنية يقطنون بها في قرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بورود بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة؛ نتيجة استنشاق غاز داخل منزلهم بقرية تاسا.

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبينت وفاة "إبراهيم .ح.إ - 40 عامًا"، وزوجته "سميه. ع. ر - ٢٥ عامًا"، والطفلان "محمد" و"حسين"، جرى نقلهم إلى مستشفى ساحل سليم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.​