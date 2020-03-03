الإمارات تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها ليصل إجمالي المصابين لديها إلى 27 شخصا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

وأعلنت وزارة التربية الإماراتية اليوم تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة (التعلم عن بعد) وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، لمواجهة انتشار كورونا المستجد.