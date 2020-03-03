ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في حملة رقابية بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، كمية من قطع غيار السيارات، مجهولة المصدر، داخل مخزن غربي المحافظة، خلال حملة مكثفة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

قال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، محمد سعد الله، إن هيئة الرقابة الإدارية نفذت اليوم حملات مكثفة على القطاعات التجارية بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس وحماية الاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة دون مستندات رسمية للبلاد.

أضاف سعد الله، في بيان صادر عن مديرية تموين الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط المخزن المشار إليه بغرب المحافظة لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة أو بيانات خاصة بها.

وأشار إلى أنه جرى مصادرة قطع غيار تضمنت 400 سير دينامو، و320 قطعة مساعدين، و480 قطعة مساعدين جولد، و380 قطعة مساعد سيارة خلفي، و350 طقم جوان سيارات، و840 قطعة سلك فرامل، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على النيابة بعد تحرير المحاضر اللازمة.​