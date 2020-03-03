وزارة الصحة اللبنانية: شفاء المصابة الأولى بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في لبنان والتي جرى الإعلان عنها في 21 فبراير الماضي، قد شُفيت، حيث أظهرت الفحوصات التي أجريت لها اليوم نتيجة سلبية للفيروس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم إلى أنه سيتم معاودة الفحص المخبري لهذه الحالة في الغد، وإخراجها من المستشفى إلى منزلها عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.



من جانبه، ذكر ت مستشفى

رفيق الحريري الجامعي أنه استقبل في غضون الـ 24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، أدخل 12 منها الحجر الصحي في حين جرى التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلي.وأشار المستشفى في بيان له مساء اليوم إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى اليوم شملت 59 شخصا وجاءت جميعها نتيجتها سلبية، ومن بينها أول مصابة شُخصت بالكورونا في لبنان، وأنه سيعاد إجراء الفحص لها يوم غد، لافتا إلى أنه لم تُسجل اليوم أية إصابات جديدة بالفيروس.



على صعيد متصل، قررت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، تعليق انعقاد جلسات المحاكم في عموم البلاد لمدة 3 أيام تنتهي يوم الجمعة المقبل، كتدبير احترازي مؤقت خشية انتشار فيروس كورونا، تمهيدا لتجهيز دور المحاكم بمستلزمات الوقاية من الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

وكان لبنان قد سجل إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا وتبين أن معظمهم قادمون من إيران التي يتفشى فيها الوباء.