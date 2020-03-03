الإمارات تًعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا تم رصدها من خلال التقصي النشط و المستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.



ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات المعلن عنها حتى الآن بلغ 27 حالة، شفي منها 5

حالات كان قد أعلن عنها مسبقا.وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.



ومن جهة أخرى قالت الوزارة إنه تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي و تم السماح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق بعد أن تم فحصهم والتأكد من سلامتهم وسيتم إعادة فحص المحجور عليهم صحيا

للتأكد من سلامتهم.كما سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والأدوات والمركبات المستخدمة.



ونصحت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

و نصحت الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. كما نصحت الجمهور بتقصى المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.