العراق : تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ ٣١ حالة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة في تصريح لها أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا " أن مجموع الإصابات بالفيروس بلغ( ٣٠ )حالة للمواطنين من العراق، حالة واحد لطالب ايراني ونقل الى بلاده. الوكالة الوطنية العراقية "نينا " أن مجموع الإصابات بالفيروس بلغ( ٣٠ )حالة للمواطنين من العراق، حالة واحد لطالب ايراني ونقل الى بلاده.

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