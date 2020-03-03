إيطاليا: ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 79 والإصابات إلى أكثر من 2500

ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 79، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ2500 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم. الـ2500 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم. وشهدت إيطاليا زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أكدت السلطات أمس الاثنين إصابة 2036 ووفاة 52 شخصا. بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أكدت السلطات أمس الاثنين إصابة 2036 ووفاة 52 شخصا. وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن عدد المقاطعات المصابة بكورونا وصل إلى 19.

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