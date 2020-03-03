الصحة العالمية: كورونا فيروس بصفات فريدة يختلف عن الإنفلونزا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس إدهانوم، إن فيروس كورونا هو فيروس بصفات فريدة، و هناك فرقا بينه وبين الإنفلونزا، حيث لاينتشر بنفس الطريقة، مؤكدًا أنه لا يمكن علاج الفيروس بنفس الطريقة التي تعالج بها الإنفلونزا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في جنيف أن كورونا يتسبب في مرض حاد أكثر من إنفلونزا، وإن كان ينتشر بشكل أقل فعالية عنها،

وأوضح أنه وعلى المستوى العالمي فإن حوالي 3.4 % من حالات الإصابة بـ (كورونا) توفَّوا مقارنة بعدد أقل بكثير ممن توفوا جراء الإنفلونزا الموسمية.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) عالميا بلغ أكثر من 90 ألف حالة، و3110 حالات وفاة، وأن عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين بلغ 1848 حالة، و80% في ثلاث دول فقط

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هي (كوريا وإيطاليا وإيران)، لافتًا إلى أن 12 دولة جديدة أعلنت عن حالات إصابة، بينما 21 دولة لم تبلغ عن أية حالات إصابة .

وأضاف أن المنظمة على اتصال مع الشركات والمصانع المنتجة لمعدات الوقاية والحماية، خاصة وأن الإمدادات تنضب بسرعة وبهدف ضمان توفير تلك الأدوات والمعدات.

وأوضح أن الحالات في الصين مازالت تنخفض، وذلك بسبب الاستراتيجية التي اتبعتها الصين من البحث عن الحالات والعزل السريع والتشخيص، قائلًا إن كوريا واليابان يحرزان تقدمًا، وأن الاستفادة من التجربة الصينية سيساعد في تقليل عدد الحالات في كل من كوريا وإيران.