بحث وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي مع رئيس أركان جيش البر الفرنسي الفريق أول تياري بوركارد، سبل زيادة التعاون بين الجيشين التونسي والفرنسي وتنويعمحاوره.
وأكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور سفير فرنسا بتونسوالوفد المرافق له، أهمية علاقات التعاون في المجال العسكري بين الجانبين وضرورة تدعيمهما في ميدان الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية وتكثيف الأنشطة النوعية المشتركة في مجالات التأهيل والتدريب والاستعلام وتبادل الخبرات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التونسي يبحث زيادة التعاون مع مسؤول عسكري فرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.