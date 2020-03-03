وزير الدفاع التونسي يبحث زيادة التعاون مع مسؤول عسكري فرنسي

بحث وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي مع رئيس أركان جيش البر الفرنسي الفريق أول تياري بوركارد، سبل زيادة التعاون بين الجيشين التونسي والفرنسي وتنويع محاوره. محاوره. وأكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور سفير فرنسا بتونس والوفد المرافق له، أهمية علاقات التعاون في المجال العسكري بين الجانبين وضرورة تدعيمهما في ميدان الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية وتكثيف الأنشطة النوعية المشتركة في مجالات التأهيل والتدريب والاستعلام وتبادل الخبرات. والوفد المرافق له، أهمية علاقات التعاون في المجال العسكري بين الجانبين وضرورة تدعيمهما في ميدان الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية وتكثيف الأنشطة النوعية المشتركة في مجالات التأهيل والتدريب والاستعلام وتبادل الخبرات.

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