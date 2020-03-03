مقتل 19 شخصاً على الأقل بعدما ضربت أعاصير ولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية ارتفاع عدد قتلى الأعاصير التي ضربت مدينة ناشفيل ومناطق أخرى مجاورة اليوم الثلاثاء إلى ما لا يقل عن 19 شخص.

وأوضحت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية اليوم أن مقاطعات بينتون،

ويلسون، بوتنام، وديفيدسون بالولاية شهدت سقوط قتلى بسبب الأعاصير.وضرب مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، إعصار ناتج عن عاصفة قوية تضرب وسط الولاية، وخلّف الإعصار دمارا هائلا امتد لأميال داخل المدينة.ووفقا لإدارة الحرائق في ناشفيل، فقد دمّر الإعصار 48 منزلاً على الأقل، كما دُمّرت خطوط الكهرباء في إحدى مناطق شمال وسط المدينة.كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 9 أشخاص على الأقل جرّاء هذه الأعاصير.