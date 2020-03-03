الصحة العراقية تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن قالت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، إن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد لشخصين زارا إيران في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.

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ورصد العراق حالة الإصابة الأولى بالفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" الثلاثاء لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

وحظر العراق، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، كما حظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما؛ لمحاصرة الفيروس القاتل.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 89 ألفا.