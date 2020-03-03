كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن استعدادها لدعم إيطاليا في مكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها مساعدة إيطاليا وتقديم كل أشكال الدعم لها في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تضامن الإمارات مع إيطاليا في مواجهة انتشار "فيروس كورونا"، مؤكدا الاستعداد للتعاون وتقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

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واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من كونتي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته.

وأعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على مواجهة تحدي انتشار "فيروس كورونا" ونجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه.

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي في ضحايا فيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف والتحدي الذي يواجهه.

وأكد كونتي اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا والإمارات.