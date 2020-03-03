كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الصين تعتزم إجلاء رعاياها من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، أنها تعتزم إجلاء رعاياها من إيران بعد انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أقاليم البلاد.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، الثلاثاء، عن أحد موظفي سفارة بكين لدى طهران (لم يذكر اسمه)، أن أول طائرة مستأجرة ستصل في وقت لاحق من مساء اليوم لنقل الصينيين.

وأوضحت الصحيفة أن الأولوية ستكون للطلاب الصينيين المقيمين في مدينة قم (شمال إيران) والتي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وأشارت إلى أن 90% من الصينيين الموجودين في إيران يريدون العودة إلى الصين حاليا، بسبب مخاوفهم من التطور السريع للوباء.

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وأعلن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني عن خطة تعبوية لمواجهة فيروس كورونا في أسرع وقت من خلال تشكيل 300 ألف فريق طبي لإرسالهم في أنحاء متفرقة من البلاد.

واعتبر تقرير لصحيفة كيهان لندن المعارضة (تصدر من بريطانيا)، الإثنين، أن كيفية تنفيذ خطة الاختبارات الطبية المنزلية لفيروس كورونا في بلد يزيد تعداد سكانه على 81 مليون نسمة ليست واضحة بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تشهد أوضاعا يتوفى ويصاب خلالها يوميا المئات بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم وجود معلومات واضحة حول عدد المعدات الطبية المتوافرة اللازمة لتشخيص حالات الإصابة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 77 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 2336.