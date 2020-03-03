كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية بريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الجيش، "وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب"، وذلك طبقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وكان الجيش السوري قد قال ،الأحد الماضي، إنه أسقط طائرة تركية مسيرة في إدلب، معلنا إغلاق المجال الجوي شمالا مع احتدام المعارك بالمنطقة التي تعد آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في البلاد.

وأكد أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في تلك المنطقة على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

وأشار إلى أن العدوان التركي يتضمن استهداف مواقع الجيش، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية.

Advertisements

وأضاف المصدر أن أعمال تركيا العدوانية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش السوري، لافتا إلى أن تلك الممارسات تثبت تنصل أنقرة من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي.

وتمثل إدلب في الآونة الأخيرة معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، كما أنها تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.

وبمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة تمكن الجيش السوري من استعادة عشرات البلدات في إدلب خلال الأسابيع الماضية في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

والسيطرة السورية على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها، أغضبت أنقرة التي شنت بدعم فصائل سورية موالية لها هجوما واسعا على جنوب شرقي المحافظة.