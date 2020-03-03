الصحة العالمية: نستبعد خطر تحول كورونا إلى جائحة تجتاح العالم

وصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن منظمة الصحة ما زلت تعاني نقصا في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.

وأفاد بأن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا.

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ويذكر أن أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

والاثنين، ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة إلى 6 حالات، سُجّلت كلها في ولاية واشنطن، وفق ما أفاد مسؤولون.