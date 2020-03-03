كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة باكستان تعطي الضوء الأخضر لمسيرة المرأة بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لأكبر حدث في مجال حقوق المرأة في باكستان، لكنها طلبت من المنظمين ضمان التزام المشاركين "باللياقة والقيم الأخلاقية".

شارك في الحدث على نطاق البلد، والمعروف باسم مسيرة أورات، باستخدام كلمة الأوردو للنساء، عشرات الآلاف على مدار العامين الأخيرين للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.

وقد تم تقديم التماس إلى محكمة في لاهور الشهر الماضي لفرض قيود على منظمي المسيرة والمشاركين في المسيرة، الذين قال صاحب الشكوى، إن لديه أجندة "لنشر الفوضى والابتذال والكفر والكراهية" ضد الإسلام، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

طلبت المحكمة من المنظمين استشارة المسؤولين المحليين لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالحدث، الذي يقوم بحملات لاستعادة مساحة للنساء وكذلك مجتمع المثليين.

أعربت هيئات الرقابة العالمية عن قلقها في السنوات الأخيرة بشأن ما يعتبرونه حملة متنامية على حملات الحقوق في باكستان.

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وقال محامي الحركة، ساكب الجيلاني لوكالة "رويترز": "لاحظت المحكمة أنه لا ينبغي للمشاركين أن يتجاهلوا الحشمة والقيم الأخلاقية وهم يحملون لافتات وهتفوا بالشعارات"، مضيفًا، أن المنظمين قد أُمروا بوضع مدونة لقواعد السلوك ولكنهم كانوا يحملونها بالفعل.

قدمت الشرطة المحلية، التي طلب منها ضمان الأمن في المسيرة، تقريراً إلى المحكمة يفيد بأن الحدث واجه تهديدًا من جماعات متطرفة بما في ذلك مقاتلي طالبان الباكستانيين.

أخبرت الشرطة المحكمة أنها ستوفر الأمن ، لكن كان من الضروري للمنظمين منع المشاركين من المشاركة في "أعمال مثيرة للجدل".

كان هناك ضجة في الأوساط المحافظة على الشعارات في حدث العام الماضي. قال البعض: "جسدي، خياري!" "جسدي ليس ساحة قتالك!" و"توقف عن الرهاب الحيض!".

بعد حدث العام الماضي ، قال المنظمون إنهم واجهوا رد فعل عنيف بما في ذلك تهديدات القتل والاغتصاب.