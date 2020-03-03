كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار بمخزن ذخيرة تابع لمليشيات الوفاق داخل مطار معيتيقية الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية داخل مطار معيتيقية الدولي إثر انفجار بمخزن ذخيرة تابع لمليشيات ما يعرف بحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

كما تعرضت طائرة تابعة لشرطة طيران البراق (الخاصة) للإصابة بشظايا نتيجة الانفجار.

وأعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، رصد مكالمات لمرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا تؤكد سقوط 35 مرتزقا في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في بيان له، إن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات للعصابات لمرتزقة أردوغان، وأكدت المكالمات سقوط 35 إرهابيا سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وشدد المسماري على أن وحدات الجيش الليبي ما زالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات (قوات الوفاق) المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية.

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وأضاف المسماري أن قوات الجيش جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق (لقوات الوفاق) والتي منها عملية (أمس الإثنين) في صلاح الدين.

وتواصل المليشيات عمليات التجنيد للسجناء والمهاجرين غير الشرعيين للقتال في صفوفها ضد قوات الجيش الوطني الليبية.

ويسعى الإرهابي أسامة جويلي، بتجنيد السجناء المحكومين في قضايا جنائية مثل القتل والسرقة، مع وعد بالحصول على إعفاء أو تخفيف للعقوبة.

ولجأت قوات السراج إلى السجناء والمحكومين بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يتابع ويرصد تحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار TB2" كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.