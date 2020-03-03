كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة البحرينية: وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة وشكلنا فريق عمل لمواجهة فيروس كورونا.
وأكدت مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا كانتا بالحجر الصحي ليبلغ العدد الكلي 49 مصابا.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 47.
وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.