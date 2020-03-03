كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة البحرينية: وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة البحرينية، إنه تم وضع الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة وشكلنا فريق عمل لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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