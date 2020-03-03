كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة بنيويورك تلغي دروسا بعد ظهور حالة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت مدرسة يهودية أرثوذكسية في مدينة نيويورك الأمريكية فصولاً، اليوم الثلاثاء، للسماح باتخاذ تدابير احترازية بعد ظهور حالة مشتبه فيها من فيروس كورونا داخل مجتمعها.

وقالت أكاديمية SAR اليهودية و High School في قسم Riverdale في حي برونكس إنها على اتصال بوزارة الصحة بالمدينة وباتباع إرشاداتها، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بيان من مسؤولي المدرسة: "في هذا الوقت من المهم أن تبقوا هادئين".

وحثت المدرسة التعليمية المشتركة، التي تصف نفسها بأنها "الأرثوذكسية الحديثة"، الناس على اتباع خطوات لمنع وتقليل انتشار العدوى، مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص في الولايات المتحدة حتى مساء الاثنين. وقد تبين أن نحو 100 شخص أُصيبوا بالفيروس، بينهم شخص واحد في مدينة نيويورك.