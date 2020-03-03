كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الولايات المتحدة ترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت "أورتاجوس"، إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة التوصية بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا في تل أبيض لتقديم المساعدات والأدوية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.