حجز أطباء وممرضين في إسبانيا بعد الاشتباه بإصابتهم بـ كورونا

أفادت مصادر طبية، حجز أطباء وممرضين في إسبانيا، الثلاثاء، بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وحجز اكثر من 120 طبيبا وممرضا في شمال إسبانيا بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت السلطات الإسبانية تأكيد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا المستجد، أثناء قضاء عطلته في جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وغرد آنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، عبر تويتر: "بعد إجراء الاختبارات الأولى في جزر الكناري، كانت النتيجة إيجابية، وغدا سيتم إجراؤها مرة أخرى في مدريد. لقد تم عزل المريض وتم تنشيط البروتوكول المناسب".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل المصاب هو طبيب من منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، التي تم الإبلاغ فيها عن أغلبية إصابات كورونا البالغة 220 حالة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة إيطاليا قمة لوزراء صحة دول الجوار؛ لبحث استجابة منسقة تجاه تفشي فيروس كورونا في شمال البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان الثلاثاء، أن المحادثات ستضم وزراء الصحة في كل من النمسا وفرنسا وسلوفينيا وسويسرا إلى جانب ألمانيا وكرواتيا.

منذ ظهور إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي في منطقتي لومباردي وفينيتو بشمال البلاد، أبلغت إيطاليا عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 220.

وأثار الوضع قلقا في بقية أنحاء أوروبا، وأثار حديثا عن ضوابط حدودية محتملة على حدود إيطاليا للحد من العدوى.

في لومباردي وفينيتو، اتخذت السلطات المزيد من تدابير احتواء الفيروس، مثل إغلاق 11 بلدة مرتبطة بتفشي المرض وعزل أكثر من 50 ألف شخص.