كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيدرالي الأمريكي: كورونا المستجد ينطوي على أخطار تهدد الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أن فيروس كورونا المستجد ينطوي على أخطار تهدد الاقتصاد.

وأشار إلى أن أسس الاقتصاد ما زالت قوية لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي،

وخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة نصف في المئة. وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في تقرير إلى الكونجرس الأمريكي عن حالة الاقتصاد والسياسة النقدية والصادر اليوم الجمعة: "يبدو أن المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية قد تراجعت في الجزء الأخير من العام الماضي، حيث تقلصت النزاعات حول السياسة التجارية إلى حد ما، وأظهر النمو الاقتصادي عالمياً علامات على الاستقرار".

وأضاف الفيدرالي أن الأوضاع المالية قد تحسنت كما أشار إلى قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

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