كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": "ترامب" يقبل اقتراح "بوتين" بعقد قمة مجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعقد اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يالوم الثلاثاء.

وقال "لافروف"، إن روسيا تتوقع موعد ومكان انعقاد القمة قريبًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن ترامب مستعد للقاء زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف مناقشة الحد من التسلح.