أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مكافأة ضخمة لمن يكتشف لقاح فيروس كورونا

خصصت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الثلاثاء، جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر إيران لفشل الوصول إلى موقعين

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى - إيران، اليوم الثلاثاء، لفشلها في توفير الوصول إلى موقعين غير معلنين أو الإجابة الكاملة على أسئلتها بشأن الأنشطة السابقة هناك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || حافلة تركية تتعرض لهجوم صاروخي شرق البلاد

تعرضت حافلة تركية في مدينة أغري شرق البلاد، أمس الإثنين لهجوم صاوخي، أسفر عن مقتل شخص واحد، حسبما قالت مصادر مطلعة.

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