كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تشترط لدخول أراضيها إثبات عدم الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الكويتية، منع دخول مواطني عدة دول وتشترط الحصول على شهادة صحية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت الوزارة أعلنت الإثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الكويت إلى 56 حالة. ودعت بثينة المضف، وكيلة وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، إلى الالتزام بتوجيهات الوزارة وتجنب التجمعات والشائعات.

وأكدت أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لجميع الحالات الخاضعة للحجر. وقضى فيروس كورونا المستجد على 3116 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر وأصاب أكثر من 90 ألفا.