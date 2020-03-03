“كورونا” يفرض “منع” الجماهير من مباريات “التشامبيونزليغ” في إسبانيا

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مبارتي فالنسيا وأطلانطا الايطالي يوم 10 مارس وخيطافي والانتر يوم 19 من الشهر ذاته من المنتظر أن تجريا بدون جماهير.

وشدد المصدر ذاته على كون قرار منع حضور الجماهير فرضه الانتشار الكبير لفيروس كورونا، والذي كان من بين ضحاياه مشجع لفريق فالنسيا خلال مباراة الذهاب بإيطاليا قبل أيام قليلة.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الصحة الاسباني سالفادور أوصى، اليوم الثلاثاء، بخوض المباريات بدون جماهير، معتبرا أن الخطوة تأتي في سياق تفادي تسجيل حالات جديدة من خلال تجمعات الجماهير.