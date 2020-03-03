الجائزة الكبرى للجيدو تنضاف إلى ضحايا التظاهرات الرياضية بالمغرب بسبب “كورونا”

أعلن الإتحاد الدولي للجيدو عن إلغاء بطولة الجائزة الكبرى، التي كان مزمعا تنظيمها بالمغرب بين السادس والثامن من مارس الجاري، بعدما سبق إلغاء البطولة الجامعية للعدو الريفي.

وأبدى الإتحاد على موقعه الإلكتروني، أسفه لإبلاغ المهتمين بإلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا والوضع الصحي العالمي خاصة داخل المغرب.

وقال الإتحاد إن الحكومة المغربية قد أبغلته عصر اليوم الثلاثاء بقرار الإلغاء، الذي يأتي بعد يوم من تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن (كوفيد-19)، قد قررت إلغاء تنظيم عدد من الفعاليات، مع تتبعها للوضع الوبائي على المستوى الدولي، كما أشارت في بلاغ سابق إلى أنها قد تتحذ تدابير وقائية تتعلق أساسا بـ”تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء.