“الكاف” يقبل استقالة المغربي حجي ويعوضه بمغربي آخر

وليد لباب_صحافي متدرب

قدم المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم، استقالته من منصبه يوم أمس الاثنين بشكل رسمي، وطلب من الكاف تقليص مدة النظر في الاستقالة، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاد قرار كهذا، خصوصا وأنه بقي في منصبه لمدة لا تتجاوز 10أشهر.

وعلى هامش القرار الذي اتخده، أعلن الموقع الرسمي للكاف في بلاغ له، أن لجنة الطوارئ اجتمعت اليوم الثلاثاء، واختارت تعويض حجي بالمغربي عبد المنعم باح، والذي سيشغل المنصب بشكل مؤقت، إلى غاية الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكاف.

بلاغ الجهاز أضاف أن عبد المنعم سيستمر بشغل منصبه كمدير تجاري داخل دواليب الكاف، وأكد على ثقته الكاملة فيه كسكرتير عام مؤقت.