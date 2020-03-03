العثماني: التأثيرات الاقتصادية لـ”كورونا” موجودة وعدد من الشركات اتصلت بنا- فيديو

في الندوة الصحافية، التي عقدها، مساء أمس الاثنين، لحظات قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” بالمغرب، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن التأثيرات الاقتصادية للفيروس موجودة، وعدد من الشركات اتصلت بخصوص هذا الموضوع.

وقال العثماني: “لحد الآن ليس هناك أي تقييم للآثار الاقتصادية للفيروس على بلادنا، والدول الأخرى تقوم ببعض التقييمات”.

وأضاف العثماني “إلى حد الساعة التأثيرات الاقتصادية محدودة، ولكنها موجودة، وعدد من الشركات اتصلت بنا لوجود إشكالات متعلقة بعدم وجود حركية مع بعض الدول، التي كانت لدينا معهم حركية اقتصادية، وتجارية”.

وأوضح رئيس الحكومة “طبيعي سيتضرر عدد من المستوردين، أو المصنعين، وهذا متفهم، ونحن بصدد دراسة التأثيرات، وبحث كيفية تجاوزها”.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء أمس، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي، مقيم في الديار الإيطالية، بداية مساء أمس.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، إذ يوجد، حاليا، تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك، مكون من خبراء من المركزين الوطني، والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة، وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية، والدولية.