التحقيق مع شخص ادعى قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء

فتحت النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف، بأكادير، اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا بخصوص إدعاءات شخص يزعم “قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء”.

وكشف بلاغ صدر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، أنه “على إثر ما تم تداوله من تسجيل صوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص، يزعم من خلاله قدرته على التدخل، لحل قضايا معروضة على القضاء، فقد تم فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الادعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.

وأضاف البلاغ ، أنه “سيتم إخبار الرأي العام بكل جديد في الموضوع فور انتهاء الأبحاث التي تباشر تحت إشراف هذه النيابة العامة”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا تسجيلا صوتيا، يتضمن ادعاءات لأحد الأشخاص، يزعم قدرته على تدخل لحل قضايا معروضة على القضاء.

ويشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أصدرت منشورا موجها إلى جميع ممثليها في محاكم المملكة، قصد محاربة الأشخاص الذين يتعاطون النصب على المتقاضين، والذين يتربصون بهم في محيط المحاكم، في شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد الصدمة التي خلّفها شريط فيديو، الذي يظهر شخص قال إنه قادر على تخفيض عقوبة سيدة معتقلة مقابل مبلغ مالي، حيث حكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، في شهر دجنبر الماضي.