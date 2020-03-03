هاتف وتذاكر سفر.. منحة رونالدو للاعبي بلد الوليد بعد الفوز على الإسبانيول

تناقلتا وسائل إعلام إسبانية إقدام النجم البرازيلي السابق رونالدو، رئيس فريق بلد الوليد، على منح لاعبيه هاتف “أيفون” وتذاكر سفر عبر الطائرة كمنحة عقب الفوز على فريق إسبانيول برشلونة بهدفين لواحد.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن رونالدو منح لاعبيه منحة عبارة عن هدايا بعد الفوز بنقاط المواجهة في رحلة البحث عن تأمين مكانة الفريق ضمن فرق البطولة الاحترافية للقسم الأول للدوري الإسباني.
ويرغب رونالدو في تأمين مكانة الفريق ضمن بطولة الصفوة، التي يحتل فيها المركز 15 بما مجموعه 29 نقطة بفارق بسيط عن الفرق المهددة بالانحدار إلى دوري الدرجة الثانية.
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