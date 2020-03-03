تشكيل المكتب السياسي لحزب “البام” حتى الصيف بسبب “كورونا”

قال مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن قرارا بتأخير موعد عقد دورة المجلس الوطني للحزب قدصدر. وستبث رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري في وقت لاحق من هذا اليوم بلاغا في هذا الصدد.

دورة المجلس الوطني هذه، كانت ستعقد السبت المقبل بالرباط، لكن بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تقررتأجيل الدورة تجنبا لأي ما من شأنه أن يهدد سلامة أعضاء الحزب.

ولم يحدد المصدر المذكور كم ستبلغ مدة التأخير، واكتفى بالقول إن الأمر يتوقف على تطور الحالة الصحية المرتبطة بهذا الفيروس فيالمغرب.

وغالبا، ما سيتعذر عقد المجلس الوطني للحزب في هذه الحالة حتى يبلغ فصل الصيف. وكان مقررا أن يشكل الحزب مكتبه السياسي فيهذه الدورة، لكن بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن وهبي سيبقى مسيرا للحزب وحيدا.