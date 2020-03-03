الوضع الصحي لوالدة رونالدو يغيبه عن تدريبات يوفونتس.. “طار” للبرتغال

أدى الوضع الصحي لوالدة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى غيابه عن الحصة التدريبية لفريقه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء.

وغاب رونالدو عن تدريبات الاستعداد لإياب مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم ضد فريق ميلان، وذلك لسفره إلى مسقط رأسه ماديرا لزيارة والدته، التي تقبع في المستشفى جراء إصابتها بسكتة دماغية.

ونقلت والدة لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى المستشفى بعد إصاتها بسكتة دماغية، فجر اليوم، ،طبقا لتقارير إعلامية محلية.

Advertisements

وأفادت المصادر نفسها أن حالة دولوريس أفيرو، ولدة نجم يوفونتس “مستقرة”، بعد خضوعها للاجراءات الطبية اللازمة، إثر نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا في البرتغال.

ويرتقب أن تخصع والدة الدون لفحوصات أخرى، للتأكد من استقرار حالتها، بعدما أصيبت بجلطة في المخ، ما أدى إلى سكتة دماغية طبقا لتقارير إعلامية.

ومعلوم أن والدة رونالدو عانت السرطان عام 2007، ثم شفيت منه قبل أن تكشف، أخيرا، أنه عاد إلى جسمها من جديد.