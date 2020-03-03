قضية خديجة “فتاة الوشم”.. المحكمة تأجل الجلسة من جديد

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الثلاثاء، ملف قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، والذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر” إلى نهاية مارس الجاري.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 مارس المقبل، بطلب من دفاع الضحية خديجة، في حين مثل جميع المتهمين أمام رئيس الجلسة.

‎واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.