نواب أوروبيون يدعون اليونان لوقف استخدام العنف ضد السوريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه 59 نائبًا في البرلمان الأوروبي، دعوة إلى السلطات اليونانية لوقف استخدام العنف، تجاه اللاجئين الذي يقفون عند الحدود.

وجاء ذلك في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، حيث لفت النواب إلى أن الوضع على الحدود البرية والبحرية لليونان "مقلق للغاية".

ولفتت الرسالة إلى استخدام السلطات اليونانية "عنفًا لا يوصف، وبشكل غير مقبول" حيال طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها. ودعت السلطات اليونانية إلى الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية.

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وشددت الرسالة على أن اليونان "ملزمة بمنح حق الوصل القانوني لهؤلاء الأشخاص إلى أراضيها، وتطبيق إجراءات اللجوء".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءًا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي إردوغان يوم السبت، عن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.