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كوريا الجنوبية : 800 إصابة جديدة بكورونا 

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا المستجد اليوم، مما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 5 آلاف و 186 حالة- أكثر من أي دولة أخرى بخلاف الصين.

وأوضحت أنه توفى حتى الآن 31 شخصًا داخل كوريا الجنوبية بعد إصابتهم بالفيروس الجديد.

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