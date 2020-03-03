شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 800 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا المستجد اليوم، مما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 5 آلاف و 186 حالة- أكثر من أي دولة أخرى بخلاف الصين.
وأوضحت أنه توفى حتى الآن 31 شخصًا داخل كوريا الجنوبية بعد إصابتهم بالفيروس الجديد.
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