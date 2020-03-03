شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 800 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا المستجد اليوم، مما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 5 آلاف و 186 حالة- أكثر من أي دولة أخرى بخلاف الصين.

وأوضحت أنه توفى حتى الآن 31 شخصًا داخل كوريا الجنوبية بعد إصابتهم بالفيروس الجديد.