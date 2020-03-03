شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني يؤكد خلو بلاده من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم خلو اليمن من أي إصابات أو اشتباه بأي حالات بفيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة العامة والسكان اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، لافتًا النظر إلى أن الحكومة اليمنية وبالتعاون مع المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تنسيق مباشر على أعلى المستويات للتدخل العاجل وتقديم الدعم للقطاع الصحي وأخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

وأهاب الوزير باعوم بمنظمة الصحة العالمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تداعيات خاصة بالفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات اليمنية.