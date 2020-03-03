شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: استبعدنا خطر تحول «كورونا» إلى وباء والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تطور فيروس كورونا إلى وباء ، ونعمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر الفيروس

وأشار إلى أن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، موضحا أن المنظمة ما زلت تعاني نقصا في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة كورونا.