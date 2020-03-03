شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: استبعدنا خطر تحول «كورونا» إلى وباء والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، موضحا أن المنظمة ما زلت تعاني نقصا في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة كورونا.
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