شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: حالة المصابين بكورونا «مستقرة» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البحرينية، أنها شكلت فريق عمل يضم ممثلين من كافة الجهات، للتعامل مع كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد. - وأضافت الوزارة أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لمواجهة خطر كورونا ، وتأمل في شفاء كافة المصابين بكورونا قريبا ، مؤكده على أن - كافة المصابين حالتهم مستقرة .

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