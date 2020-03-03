19 قتيلا بسبب الزوابع في ولاية تينيسي الأميركية

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واشنطن: قضى 19 شخصا على الاقل بسبب زوابع عنيفة ضربت ولاية تينيسي الاميركية وخصوصا منطقة ناشفيل، وفق ما افادت اجهزة الطوارىء في الولاية فرانس برس الثلاثاء. وقال مسؤول في وكالة ادارة الحالات الطارئة في تينيسي ان فرق الاغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني ان حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء مرشحة للارتفاع.

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