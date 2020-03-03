شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : شبكة الطرق الجديدة تحقق طفرة كبيرة في مشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما تحقق على صعيد تطوير وإنشاء شبكة الطرق والكبارى منذ 2015 حتى الآن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يمثل طفرة كبيرة في هذا المجال الحيوى المرتبط بدعم الاستثمار والتنمية الشاملة

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الجديدة في قطاع الطرق والكبارى تدشن مرحلة تنموية جديدة في اتجاهين ، الأول تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق والكبارى ،أما الاتجاه الثانى فهو إنشاء طرق طرق جديدة تعمل على تيسير حركة النقل والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وبالتالي زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير فرص عمل جيدة أمام الشباب

واعتبر أيمن الجميل المحاور الجديدة على نهر النيل في مختلف المحافظات وعددها 12 محورا من أهم المشروعات التي تعمل على ربط المحافظات المصرية وتسهل عملية النقل وتوفر في التكاليف الإجمالية للمنتجات مما يعطى مؤشرا إيجابيا للمستثمرين في الداخل والخارج ، مشيرا إلى أن محور روض الفرج واحد من أهم مشروعات الطرق والكبارى العملاقة خاصة وأنه يربط بين شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائرى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد ومناطق غرب القاهرة وحتى مطروح

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وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل على نحو خاص بأنفاق قناة السويس الجديدة التي تربط سيناء بالوادى والدلتا ومحافظات القناة كما تربط شرق الإسماعيلية بغربها ، مشيرا إلى أن الأنفاق الثلاثة الجديدة تنقل سيناء إلى آفاق جديدة تماما من التنمية والازدهار وتعمل على زرع سيناء لأول مرة بالبشر وتنميتها تنمية حقيقية بما يعيدها إلى حضن الوطن مرة أخرى ويحول دون انتشار التطرف والإرهاب على أراضيها

وأوضح " الجميل" المعنى بالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، أن شبكة الطرق الجديدة هي شريان الحياة للأجيال الجديدة والأساس لإنشاء مجتمعات صناعية وزراعية متكاملة تعمل على الانتقال بالبلاد إلى مستوى تنافسى مع مختلف دول العالم .