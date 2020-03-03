شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مناقشة 9 طلبات إحاطة بـ"محلية البرلمان" بحضور محافظ الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب متعلقة بمشكلات محافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ومن المنتظر مشاركة رئيس صندوق تطوير العشوائيات فى الاجتماع.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور محمد خليفة، حول خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها، فضلاً عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، وطلب آخر من "خليفة" حول تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ)، وآخر بشأن تأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضارى بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلاً عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.

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كما تنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل، مما أدى إلى انتشارها بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالرغم من تحصيل المحافظة الرسوم المقررة نظير القيام بذلك، وبشأن قيام رؤساء أحياء مدينة طنطا بمحافظة الغربية بفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم على التوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء، مما يعد ازدواج في التحصيل، فضلا عن القرارات المفاجئة التى تصدر عنهم وترهق المواطنين، وبشأن إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 84 لسنة 2019، وذلك لمخالفته بعض أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.