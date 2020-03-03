محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (أ ش أ)
أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تسمح لأي شخص بالعبور إلى الآراضي اليونانية بطريقة غير شرعية، وذلك مع تسلل عدد من اللاجئين إلى اليونان بعد فتح الحدود من الجانب التركي.
وقال ميتسوتاكيس، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (جريك ريبورتر) اليونانية ، خلال جولة أجراها في بعض المناطق الحدودية الواقعة على نهر إيفروس بالقرب من الحدود التركية:: "معنوياتنا مرتفعة، ونقوم بمهامنا، جنبًا إلى جنب مع اتحاد شعبنا. فهذا واجب وطني، ولن يعبر أي حد بلادنا بشكل غير شرعي".
وشدد على أن اليونان لن يتم استغلالها أو إكراهها على شئ مشيرا إلى ان ، "إن حدود اليونان ما هي إلا حدود لأوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان: لن نسمح لأحد بالعبور إلى أراضينا بشكل غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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