وزير الخزانة الأمريكي: نشعر بخيبة أمل لغياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة، وذلك وفقا لوكالة رويترز.
وجاء تصريح الوزير الأمريكية بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مستجدات أزمة سد النهضة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وأضاف راضي أن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.
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