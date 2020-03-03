منظمة الصحة العالمية: كورونا لن يتحول لوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: استبعد مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي خطر تحول عدوى فيروس كورونا لوباء. وأضاف في مؤتمر صحفي أن "فيروس كورونا لا ينتشر بسرعة كالإنفلونزا ويمكن احتواؤه". كما أكدت المنظمة على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 90893، والوفيات تبلغ 3110 حالات.

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